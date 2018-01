Mesmo com decisão contrária, aumentos nas tarifas entram em vigor

SÃO PAULO - Mesmo com a decisão judicial de suspender os reajustes nas tarifas de trem e metrô anunciados pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB), os aumentos entraram em vigor neste domingo, 8, e continuando sendo aplicados nesta segunda-feira, 9.

O governador Geraldo Alckmin (PSDB) disse na manhã desta segunda-feira que o Estado ainda não foi notificado sobre a liminar. "Não houve nenhuma notificação. Portanto, não houve nenhuma exigência."

Na sexta-feira, 6, o juiz Paulo Furtado de Oliveira Filho, do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), suspendeu os aumentos de 14,8% nos bilhetes integrados com o ônibus da capital paulista e de até 35,7% nos bilhetes temporais.

Os reajustes foram aplicados para garantir o congelamento da tarifa básica em R$ 3,80, acompanhando a decisão do prefeito João Doria (PSDB) em não dar aumento no preço da passagem na capital.

O secretário dos Transportes Metropolitanos, Clodoaldo Pelissioni, reafirmou que as tarifas foram alterados porque não houve notificação da Justiça e indiciou que, caso o aviso ocorra antes do julgamento do recurso, que ainda será apresentado, as empresas serão comunicadas pelo governo sobre o valor das tarifas, voltando aos preços anteriores.

O governo, no entanto, espera que essa medida não seja necessária, pois acredita em julgamento favorável que casse a liminar ainda nesta segunda-feira.