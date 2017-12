Mesmo com chuva, nível do Cantareira permanece estável

Mesmo com chuva nas últimas 24 horas, o nível dos reservatórios do Sistema Cantareira permanece estável neste domingo, 3. O manancial, responsável por abastecer 5,4 milhões de pessoas, opera com 19,8% pelo segundo dia consecutivo, de acordo com relatório divulgado pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

Levando em conta o volume negativo do sistema, que passou a ser divulgado pela Sabesp desde 16 de abril por ordem judicial, o nível dos reservatórios do Sistema Cantareira também permaneceu estável neste domingo, em -9,5%. O volume leva em conta o conteúdo do volume armazenado subtraído do volume morto, dividido pelo volume útil.

Em um terceiro conceito divulgado pela Sabesp, que leva em conta o volume armazenado dividido pelo volume total (volume útil somado às duas cotas do volume morto), o nível do manancial opera novamente com 15,3% da capacidade neste domingo, assim como no sábado, 2.

Na região do Cantareira, choveu 0,1 milímetro nas últimas 24 horas. O sistema estava há dois dias sem registrar chuvas. Com o resultado, a precipitação acumulada no manancial nos três primeiros dias de maio ainda é de apenas 0,1 milímetro, bem abaixo da média histórica de 78,2 milímetros para o mês.

Entre os outros reservatórios monitorados pela Sabesp, apenas o nível do Sistema Rio Claro subiu 0,1 ponto porcentual, para 50,7%, mesmo sem ter chovido na região. Já os sistemas Alto Tietê (22,5% para 22,4%), Rio Grande (95,5% para 95,3%) e Guarapiranga (81,7% para 81,5%) registraram quedas. O Alto Cotia permaneceu estável em 65,5%.