Mesmo após liberação parcial, Régis Bittencourt permanece congestionada

SÃO PAULO - Apesar da liberação parcial das pistas, ocorrida por volta das 2 horas desta madrugada de quarta-feira, 17, a situação ainda era complicada às 3h30 na Rodovia Régis Bittencourt no trecho de Miracatu.

Uma das faixas no sentido capital paulista permanece bloqueada. O congestionamento era de 13 quilômetros no sentido Curitiba e de oito quilômetros antes do pedágio, no quilômetro 370, no sentido São Paulo.

O tombamento de uma carreta que transportava papel reciclável causou à 0h15 o bloqueio total de ambos os sentidos da rodovia no quilômetro 360, em Miracatu, na Serra do Cafezal, região do Vale do Ribeira.

O veículo seguia no sentido Curitiba(PR) e, ao tombar, ficou atravessado, ocupando todas as faixas de rolamento. O caminhoneiro morreu no local, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O pedágio foi fechado para evitar um maior acúmulo de carros na serra no sentido São Paulo.