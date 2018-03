Mesma família é dona do imóvel há quase um século Desde a construção, em 1918, a Vila dos Ingleses continua nas mãos dos herdeiros do engenheiro construtor, Eduardo de Aguiar D'Andrada. Seu atual administrador é o advogado Pierre Moreau, bisneto do engenheiro. "Preservar a vila sempre foi o objetivo da nossa família", afirma.