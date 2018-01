Mês de novembro foi 4 graus mais quente que o normal em SP

O mês de novembro na capital paulista terminou com uma temperatura média 4ºC acima do normal, devido à falta de massas polares com força suficiente para chegar ao centro-sul do Brasil. Segundo a Climatempo, as ondas polares de novembro foram fracas e não conseguiram esfriar nem o Sul do Brasil.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou no Mirante de Santana, na zona norte da capital, temperatura mínima média de 20,3ºC e máxima de 29,9ºC. A média histórica no mês de novembro é de mínima de 16,2ºC e a máxima de 25,9ºC.

O aumento da temperatura foi influenciado pelo fenômeno El Niño, que provoca o aquecimento anormal de parte das águas do Oceano Pacífico e ainda terá presença marcante no verão de 2010.