Mês de abril começa com tempo nublado e previsão de chuva em SP

SÃO PAULO - Depois do forte calor e da chuva na capital paulista, durante o feriado de Páscoa, a segunda-feira, 2, começou com o dia nublado e temperatura amena em torno de 20ºC.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), o dia segue nublado e os termômetros chegam aos 28ºC. "A aproximação de uma frente fria reforça as condições para a ocorrência de chuva forte na tarde desta segunda-feira. Há risco de formação de alagamentos e transbordamentos de córregos e rios", destacou o CGE.

+++ Outono começa nesta terça com chuva e máxima de 30°C em SP

A aproximação de uma frente fria com deslocamento rápido pelo Oceano, associada com as áreas de instabilidade sobre o Estado de São Paulo, provocam chuvas entre a tarde e a noite. O solo encharcado pelas precipitações ocorridas na última semana, mantém o potencial para a formação de alagamentos e deslizamentos de encostas em áreas de risco.

Hoje (2), o período da manhã pode ter chuviscos isolados. O sol aparece entre muitas nuvens e as temperaturas não sobem muito. Entre a tarde e a noite, há previsão de chuvas. Máxima: 27°C. SAIBA MAIS: https://t.co/uE9kEVn9w5 #VaiChover #SPChuvasDeVerao #PrefeituraSP pic.twitter.com/88g3VTV1oy — CGE (@cge_sp) 2 de abril de 2018

Na tarde desta terça-feira, 3, a frente fria se dissipa pelo oceano aumentando a quantidade de nuvens na faixa leste do Estado e provocando ligeiro declínio das temperaturas.

Ainda na terça-feira, o dia deve começar com muitas nuvens e termômetros em torno dos 19°C. Mesmo com o rápido deslocamento da frente fria, o tempo seguirá instável e com chuvas entre a tarde e o início da noite.

Na quarta-feira, 4, o dia amanhece com sol entre muitas nuvens e termômetros em torno dos 19°C. A temperatura sobe um pouco e atinge os 27°C durante a tarde. Ao longo do dia o predomínio será de céu nublado e sem previsão de fortes chuvas.