Mercearia São Pedro, na Vila Madalena, permanece aberta apesar de vistoria

A Mercearia São Pedro, na Vila Madalena, foi fechada na sexta-feira, 18, após uma vistoria da Prefeitura constatar que o local não havia se adequado aos padrões da lei do Programa de Silêncio Urbano (Psiu). O bar, no entanto, estava funcionando nesta quarta-feira, 23, e também abriu na terça-feira.

Os donos do estabelecimento não foram encontrados para comentar a vistoria. Um atendente informou que eles se pronunciariam apenas por meio do advogado. A Prefeitura disse que a reabertura depende da adequação do proprietário no que determina a legislação. "Nas próximas semanas, o Psiu dará continuidade às suas ações de fiscalização e caso seja constatado que o estabelecimento permanece com sua atividade, sem a adequação, o local será emparedado", afirmou em nota a Secretaria de Coordenação das Subprefeituras.

O bar já havia sido multado em R$ 25 mil em 2007 por estar aberto depois da 1h da manhã. Em 2011, uma nova multa foi aplicada pelo mesmo motivo. A primeira ação de fiscalização neste ano, em fevereiro, identificou ruídos de fundo no local. Na vistoria de sexta-feira, a Prefeitura constatou que o local não havia se adequado aos parâmetros estabelecidos pela legislação e, por isso, "foi fechado administrativamente".