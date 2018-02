Mercearia é a 2ª casa de escritor pernambucano

Difícil ir à Mercearia São Pedro, na Vila Madalena, em qualquer dia da semana, e não encontrar o escritor pernambucano Marcelino Freire. "Bar bom é o que você pendura conta, leva trabalho, tira um cochilo na mesa. Até me ligam no telefone de lá: "Alô, Marcelino está aí?"

Longe das esquinas mais badaladas da Vila Madalena, o bar é do gosto do pessoal da literatura, da música e do cinema. Além de cerveja, petiscos, sabão em pó e bolacha recheada (afinal, é uma mercearia), um sebo informal funciona no balcão repleto de livros. Não à toa, é uma das sedes da Balada Literária, evento organizado por Marcelino que começa na próxima quinta e vai até domingo. A homenageada do ano é Lygia Fagundes Telles e a programação pode ser vista em baladaliteraria.zip.net

Mercearia São Pedro: Rua Rodésia, 34, Vila Madalena. Segunda a sábado: 10h à 1h; domingo: 11h às 18h