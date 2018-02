Mercado vai indenizar família por morte Um minimercado do interior de São Paulo foi condenado pela 3.ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo a indenizar uma família em R$ 51,6 mil por danos morais e materiais porque um idoso caiu no interior do estabelecimento e morreu. A queda aconteceu porque o piso estava molhado e não havia nenhum aviso ou restrição. O homem fraturou o fêmur e, depois da cirurgia, teve infecção pós-operatória e morreu. O idoso e a mulher vendiam doces em feiras municipais.