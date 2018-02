Mercado pet fatura R$ 12,5 bi por ano no Brasil

R$ 12,5 bilhões em 2011 no Brasil. Desse montante, 8% foram em roupas e acessórios. Com isso, o país atingiu o sexto maior faturamento do mundo.

Levantamento feito pela Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos para Animais de Estimação (Anfalpet) mostra que a população de pets no Brasil é a quarta maior do mundo, com 98 milhões de bichos.

Entre 2010 e 2011, a demanda de alimentos do setor pet brasileiro foi de 4,5 milhões de toneladas. Até chefs têm investido em produzir pratos sofisticados para os animais. Pratos como cordeiro com grão de bico e hortelã ou risoto vegetariano já estão disponíveis para animais na cidade.

Estão se tornando mais frequentes degustações para cachorros. Outro filão que está crescendo é o de comida congelada para cães. Quem quiser economizar pode tentar fazer em casa, seguindo as receitas do livro Cão Gourmet: Receitas Caseiras e Saudáveis para seu Cão (Editora Cook Lovers, 88 páginas), Custa R$ 64,90 na Livraria Gourmet (Rua Augusta, 2.542, loja 8 )./ A.R.