Mercado 'kids' conquista mais grifes fashionistas Tendência

CRIS BARROS MINI:

WWW.E-CLOSETKIDS.COM.BR;

RONALDO FRAGA: TEL.: (31) 3282-5379;

DUDALINA: WWW.DUDALINAFEMININA.COM.BR

Há cada vez mais grifes de gente grande apostando em roupas para crianças. Ronaldo Fraga, com a marca Filhotes, Cris Barros e até a clássica Dudalina são algumas das marcas consagradas que já fazem roupa para os baixinhos. Agora, entram no mercado a Neon e a Amapô, conhecidas pelas estampas ousadas e coloridas, que lançaram na semana passada as primeiras coleções kids.

A Neon focou em consumidores de 2 a 7 anos. São saias envelopadas, jardineiras e macacões antes feitos só para as mães.

A Amapô desenvolveu uma linha básica para bebês e crianças de até 2 anos. Tem mijãozinho, macacão e camiseta. Tudo muito colorido. As peças das coleções das duas marcas custam entre R$ 79 e R$ 178.

A Amapô ainda lançou um carrinho de bebê customizado, também colorido. Sai por R$ 450, apenas sob encomenda.