Mercado é fechado por descarte ilegal de lixo Um supermercado do Ipiranga, na zona sul de São Paulo, foi o primeiro estabelecimento da capital a ser interditado por descarte irregular de lixo. Considerado grande gerador de resíduos - mais de 200 litros por dia -, o mercado acumulou 17 multas desde julho de 2009 e foi lacrado por não ter contrato com empresa particular de coleta, como manda a lei. Na prática, a fiscalização começou com atraso.