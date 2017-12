Mercadão vira ‘praia’ da capital

O movimento nos corredores do Mercado Municipal de São Paulo surpreendeu os comerciantes ontem. Além dos clientes que deixaram para comprar a ceia na última hora, famílias e amigos aproveitaram o penúltimo dia do ano em um dos cartões-postais mais conhecidos da cidade. "Nós esperávamos um bom movimento, mas extrapolou todas as nossas expectativas. Acho que quem não pôde ir à praia veio ao mercadão", brincou Damião Alencar, dono de uma das padarias no local.

Até quem vai correr a São Silvestre hoje aproveitou a tarde de ontem para passear por ali. A professora de educação física Monica Nascimento, de 38 anos, veio do Rio com mais três amigos para a corrida e diz que a ida ao Mercadão já é uma espécie de ritual para o grupo. "Fizemos isso também no ano passado. O que dá o 'gás' para a corrida é essa confraternização aqui no dia anterior", diz a professora em uma mesa com pastéis de bacalhau, cervejas e calabresas temperadas.

Enquanto a maioria das pessoas aproveitava o passeio, o vendedor Victor Batista, de 17 anos, viu a possibilidade de acabar o ano bem. "Hoje (ontem), foi melhor do que no Natal. Para se ter uma ideia, vendi R$ 8 mil em frutas. Só eu." De acordo com Batista, a fruta mais vendida foi romã.