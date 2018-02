Mercadão Municipal terá delegacia para turistas a partir de março A Delegacia Especializada de Atendimento ao Turista (Deatur) passará a funcionar em um anexo do Mercado Municipal de São Paulo a partir de março de 2013. Na tarde de ontem, a Prefeitura de São Paulo firmou parceria com a Polícia Civil para transferir a unidade, que fica na Rua da Consolação, para o número 390 da Rua da Cantareira. O espaço funcionará das 8h às 20h e dispõe de 30 funcionários que falam inglês, espanhol, francês e italiano. A mudança de endereço da delegacia é estratégica. O mercadão é um dos principais destinos turísticos da cidade. De acordo com pesquisa da São Paulo Turismo, mais da metade dos frequentadores é de pessoas que vêm de fora da capital.