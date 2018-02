Mercadão faz 80 anos. E fica aberto até as 2h Ilustre representante da arquitetura e da cultura paulistana, o Mercado Municipal da Cantareira - ou só Mercadão - também faz aniversário amanhã. E chega aos 80 anos pronto para virar a noite: a comemoração começa hoje e entra pelo dia 25, com queima de fogos, shows e funcionamento das lanchonetes até as 2h.