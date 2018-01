Mercadão de São Paulo ficará fechado na próxima segunda para 'superlimpeza'

SÃO PAULO -O Mercadão de São Paulo, no centro da cidade, ficará fechado durante a próxima segunda-feira, 26, por causa de limpeza. A ação é uma parceria da Secretaria de Coordenação das Subprefeituras com os donos dos boxes do mercado, e visa complementar a limpeza rotineira e diária que já acontece na área.

A "superlimpeza", como é chamada, incluirá toda a estrutura física. Os alimentos também serão conferidos e, posteriormente, realocados nas bancas.

Cada dono dos boxes receberá um roteiro preparado pela secretaria com os procedimentos de limpeza destinados ao seu ramo de atividade. Uma equipe de técnicos da Supervisão Geral de Abastecimento acompanhará os trabalhos e realizará a vistoria final.