Mercadão da Lapa terá horários especiais para as compras de fim de ano

Em clima de fim de ano, o Mercado Municipal da Lapa vai funcionar em horário especial para garantir as ceias de Natal e Revéillon do paulistano. Às vésperas dos dias 25 e 1º, a feira funcionará das 8h às 14h.

A ampliação do horário, segundo a Secretaria de Abastecimento da cidade, servirá para aumentar as vendas e garantir maior oferta dos produtos mais procurados para a ceia de final de ano. "Os expositores pedem que o funcionamento aumente porque a procura também cresce. Assim, fazemos um esquema especial em todos os mercados e feiras municipais", diz a assessoria de imprensa da secretaria.

O esquema especial de funcionamento do Mercadão da Lapa será o seguinte: entre 15 e 20 de dezembro, assim como nos dias 22 e 23, 26, 27, 29 e 30, das 8h às 19h. No domingo, 21, o mercado ficará aberto das 8h às 14h, assim como no dia 24, véspera de Natal e dia 31, véspera de ano-novo. Dias 25 de dezembro, 1 e 2 de janeiro, o mercado estará fechado. O Mercado Municipal da Lapa não abre aos domingos. A partir de 3 de janeiro, o funcionamento volta ao horário normal.

Frequentadores. A proximidade foi o que levou a publicitária Gabrielle Daré, 26, a conhecer o mercadão da Lapa e manter a frequência para abastecer a dispensa. "É muito mais bem localizado que o mercadão do centro, tem menos pessoas e oferece a mesma variedade de produtos frescos com boa qualidade", conta. "O que mais me surpreendeu, na minha primeira vez por lá, foi uma barraca bem completa de especiarias que posso comprar em quantidades maiores por preços mais interessantes", destaca.

Já a produtora cultural, Júlia Mendonça, 31, confirma que o Mercadão da Lapa garantirá sua ceia. "Fui lá na primeira vez com meus pais e peguei o hábito. Neste final de ano vou viajar com uma turma de amigos e já falei para todos que as compras serão feitas lá no mercadão", diz. O cardápio de fim de ano de Mendonça será "simples, mas bem executado", conta. "Gosto da variedade de carnes e peixes que eles têm por lá, então vamos apostar nisso para fazer pratos gostosos e fáceis".

Tradicional centro de abastecimento da capital, o Mercado Municipal Rinaldo Rivetti, localizado no bairro da Lapa, na zona oeste, ficou conhecido popularmente como 'Mercadão da Lapa' e completou em agosto 60 anos de existência. Com 93 boxes que oferecem variedades em carnes, queijos e frios, doces, temperos e iguarias, os expositores chegam até a comentar sobre possíveis promoções de Natal.