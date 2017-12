Mentor do roubo da Tiffany é preso por acaso A fotografia de procurado da Justiça desmascarou o assaltante Anderson José da Silva, de 30 anos, mentor do roubo de R$ 1,5 milhão em joias da Tiffany do Shopping Cidade Jardim, na zona sul, em 16 de maio. Ele foi flagrado por PMs na madrugada de ontem em Santo André, no ABC paulista, e apresentou documento falso. O soldado Adriano, do 10.º Batalhão, tinha na viatura um álbum com fotos de foragidos e o reconheceu.