Mensagens racistas causam revolta em câmpus da Unesp

FRANCA - A Universidade Estadual Paulista (Unesp) abriu procedimento interno para apurar mensagens racistas e homofóbicas, além de desenhos da suástica (símbolo usado pelo nazismo), no câmpus de Franca da universidade.

Entre outras frases, foram escritos nos banheiros dizeres como "volta para o zoológico" e "aceita sua evolução do macaco". As mensagens causaram revolta entre os estudantes que, com representantes da diretoria, registraram o caso na polícia.

A Unesp informou que condena o ato e que desenvolve ações internamente no fomento aos direitos humanos. Esclareceu ainda que tenta identificar os autores, que "vão receber uma advertência e serão desligados da faculdade".