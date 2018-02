Menos lixo e concreto, mais verde

SÃO PAULO - Não poderia ser diferente. Em uma cidade com tanto concreto, não faltaram sugestões no Que SP Vc Quer? para aumentar as áreas verdes da cidade. Oficialmente, a capital tem 12,7 m² de área verde pública por habitante, mais do que os 9 m² recomendados pela Organização das Nações Unidas. Mas a maior parte fica nos extremos sul e norte do Município, longe das áreas mais povoadas. E bairros como Santa Cecília, Brás, Sé, Bela Vista e República não têm nem sequer 0,5 m². Para piorar, 30 dos 96 distritos não possuem parque.

Para especialistas, é preciso "fazer um novo mapa" do verde paulistano. Isso inclui investir em parques lineares, realizar um levantamento de calçadas que podem receber novas árvores e replicar iniciativas bem sucedidas da sociedade civil. Um exemplo é o projeto de hortas comunitárias criado por um grupo formado nas redes sociais. Em setembro, eles fizeram a primeira na Praça das Corujas, entre as Vilas Madalena e Beatriz. No mês seguinte, foi a vez de a Praça do Ciclista, em plena Avenida Paulista, ganhar uma hortinha. Em novembro, firmaram acordo com o Shopping Eldorado para usar como adubo o composto gerado a partir dos resíduos da praça de alimentação.

A IDEIA: "Ampliar a área verde da cidade com a criação de parques, mini-hortos, praças e plantio de árvores em todas as vias, bem como elaborar plano paisagístico para a revitalização de todas as praças existentes, em especial na área central."

O GANHADOR: IDÉRITO MIGUEL CALDEIRA. ADMINISTRADOR PÚBLICO.59 ANOS.VILA MARIA

Coleta seletiva. Dar destinação correta ao lixo e investir em coleta seletiva também foram temas muito lembrados na pesquisa. Hoje, São Paulo só recicla 1,2% do lixo que produz. O prefeito Fernando Haddad (PT) promete aumentar esse índice para 10% até o fim de sua gestão.

A Prefeitura informou que pretende valorizar e melhorar os espaços verdes de cada subprefeitura. Além disso, há plano de criar parques e unidades de conservação para proteger remanescentes de mata nativa.