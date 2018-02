Menores se rebelam e 36 fogem de unidade da Fundação Casa no ABC

SÃO PAULO - Um total de 36 adolescentes conseguiu fugir, por volta das 20h30 de segunda-feira, 3, durante uma rebelião em uma das duas unidades da Fundação Casa (antiga Febem) em São Bernardo do Campo, no ABC. Até as 2h30 desta madrugada de terça-feira, 4, segundo a assessoria de imprensa da fundação, 12 dos 36 menores haviam sido recapturados pela Polícia Militar. A confusão ocorreu na unidade I. As duas estão localizadas na Rua Servidão Particular, no bairro Batistini.

Pedaços de madeira de móveis destruídos pelos internos foram utilizados para ameaçar os funcionários. Dois foram feitos reféns e liberados, porém um deles ficou ferido, sem gravidade, segundo a fundação, que irá instalar uma sindicância interna para apurar o motim e a fuga. Em meio à confusão, a maioria dos adolescentes conseguiu pular o muro da unidade I, inaugurada, a exemplo da II, em 18 de maio de 2011. Cada uma tem capacidade para abrigar 56 adolescentes.