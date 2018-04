Menores são detidos com granada em carro roubado na zona sul de SP

SÃO PAULO - Dois adolescentes de 17 anos foram apreendidos no bairro do Jabaquara, zona sul da capital paulista, com uma granada. A ocorrência registrada no último domingo, 1º, foi divulgada nesta terça-feira, 3, pela Secretaria de Segurança Pública (SSP). De acordo com o órgão, a dupla é suspeita de ter roubado outros dois veículos.

Os menores estavam em um Astra na Avenida Jornalista Roberto Marinho, quando receberam ordem de parada de policiais militares. Na tentativa de fuga, o veículo bateu em um poste. Após a colisão, três homens saíram do veículo e um deles conseguiu fugir.

Os dois menores receberam atendimento médico e, depois, foram levados ao 16º Distrito Policial, na Vila Clementino. Na delegacia, um médico de 27 anos prestava queixa do roubo de seu carro, um Honda City, e reconheceu os adolescentes como autores do crime. O veículo foi recuperado e devolvido à vítima.

A chave do carro do médico estava dentro do Astra batido, onde os policiais também encontraram uma granada, provavelmente de efeito moral. O artefato foi apreendido pelo Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate).

Com um dos menores foi encontrado um relógio Rolex, roubado no dia 30 de dezembro. A vítima, um engenheiro de 54 anos, que teve seu Ford Fusion levado, recebeu o relógio e o carro de volta.