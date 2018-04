Menores são detidos com dinheiro e drogas na Favela do Popeye em SP

Dois adolescente, uma garoto de 16 anos e a amiga, de 14, foram detidos, por volta das 22 horas de sexta-feira, 4, ao serem flagrados, com drogas e dinheiro, por policiais militares da Força Tática do 5º Batalhão na Favela do Popeye, localizada no Parque Edu Chaves, na zona norte de São Paulo.

Em patrulhamento pela Rua Francisco Alves Bezerra, os PMs abordaram o adolescente, que correu mas foi dominado. Com ele foi apreendida parte do entorpecente e do dinheiro proveniente do tráfico. O restante estava com a garota, flagrada dentro de um sobrado no final de uma das vielas da rua onde o rapaz foi detido.

A dupla, segundo os policiais, apesar de não gerenciar o tráfico na região, era aliciada por outros criminosos e há bastante tempo comercializava drogas no bairro. Foram apreendidos com os menores R$ 4.080,00 e dezenas de trouxinhas de maconha, cápsulas contendo cocaína e pedras de crack.