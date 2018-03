Menores em carro roubado enfrentam a PM e levam a pior na zona leste

SÃO PAULO - Dois adolescentes, ambos de 17 anos, foram baleados, por volta das 20 horas de terça-feira, 25, ao trocarem tiros com policiais militares da Força Tática do 19º Batalhão na altura do nº 4.750 da Avenida Aricanduva, no Jardim Aricanduva, zona leste de São Paulo.

Ocupando um Honda Fiat cinza, de Curitiba, roubado minutos antes na mesma região, e portando dois revólveres calibre 38, a dupla foi perseguida pelos policiais, acionados pela vítima. Ao pararem o carro e enfrentarem a PM, os menores levaram a pior.

V.M.C.S. e D.R.G. foram encaminhados ao prontos-socorros da Vila Nhocuné e Jardim Iva, respectivamente. O primeiro não resistiu aos ferimentos e morreu. O outro adolescente continua internado. O caso foi registrado no 66º Distrito Policial, da Vila Aricanduva, pelo delegado Agnaldo César Gazeta.