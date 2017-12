Menores detidos durante sequestro relâmpago em SP

Três adolescentes foram detidos no final da noite de terça-feira, por policiais militares do 08º Batalhão, na zona leste da cidade de São Paulo, no momento em que realizavam um sequestro relâmpago. Dois dos menores ocupavam um Celta e mantinham refém o proprietário, rendido na esquina da Rua Itapura com a Avenida Radial Leste, próximo à estação Carrão do Metrô. O outro adolescente foi detido ao volante de um Renault Clio, roubado dois dias antes, com o qual acompanhava o carro da vítima. Um motorista, ao testemunhar a ação do trio, ligou para o 190 e orientou a PM, que cruzou com os veículos na esquina da Rua Tijuco Preto com a Rua Vargem Grande. O adolescente que estava no Clio foi detido de imediato, mas os outros dois só foram alcançados pelos policiais após baterem o Celta contra a mureta do Elevado Aricanduva. Os assaltantes e a vítima, que saiu ilesa, foram encaminhados ao 30º Distrito Policial, do Tatuapé.