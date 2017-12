Menores colocam fogo e destroem escola A Escola Municipal La Hire Guerra, de Eldorado do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre, teve parte de suas instalações queimadas por adolescentes na madrugada de ontem. A polícia investiga a participação de quatro garotos, com idade entre 14 e 17 anos, no ato criminoso. Dois deles são alunos da escola, um é ex-aluno e o quarto não estuda no local. Todos foram ouvidos em uma delegacia e liberados. O delegado Alencar Carraro disse que vai pedir medida de internação dos quatro e se mostrou surpreso com a ação dos adolescentes.