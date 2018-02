Menor quebrou dedo de policial ao tentar escapar O adolescente L. chegou a quebrar um dedo de um investigador na tentativa de não ser preso, anteontem, na Bela Vista, segundo policiais que atuaram na ação. "É um menor que é um problema", definiu o delegado Kleber Altale. Policiais afirmam que a mãe do jovem está presa e dizem que ele chegou a ser baleado após trocar tiros com policiais do Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado (Deic). O jovem foi apreendido pela primeira vez em fevereiro de 2010, aos 14 anos. Neste ano, foi detido por ter assaltado um restaurante. Dois meses depois, foi pego por policiais ao atacar lojas. Sempre conseguiu sair em liberdade assistida. /A.F. e A.R.