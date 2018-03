Menor morre em troca de tiros com a polícia em São Bernardo do Campo

SÃO PAULO - Um menor que roubava um restarante morreu depois de ser baleado pela polícia na noite dessa quinta-feira, 18, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, no bairro de Ferrazópolis, zona sul da cidade.Um adulto que participava do crime foi detido e outro menor, integrantes do grupo, foram apreendidos. Os dois foram encaminhados ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), na capital, onde o caso será investigado.

Os suspeitos chegaram ao restaurante por volta das 20h. De acordo com a Polícia Militar, uma viatura viu a movimentação e iniciou uma perseguição. O grupo se dividiu e um menor e um adulto foram detidos pelos policiais. O outro jovem foi baleado depois de uma troca de tiros, segundo a polícia, e não resistiu aos ferimentos.