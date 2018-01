Menor mata primo em São Bernardo

O menor RRS, 17 anos, foi detido após matar o próprio primo com um tiro na cabeça, no bairro de Jardim Telma, periferia de São Bernardo do Campo. O crime, durante uma discussão, ocorreu por volta das 21 horas de terça-feira, 24. Depois de ser baleado, o auxiliar de limpeza Luciano Rodrigues de Souza, 25 anos, chegou a ser socorrido ao pronto-socorro Central da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. Um cunhado da vítima desarmou o menor e o segurou até a chegada de policiais militares ao local. O registro foi feito no 3º Distrito Policial de São Bernardo do Campo.