Menor em fuga invade casa com carro roubado

Um adolescente de 17 anos foi apreendido no fim da noite de anteontem após bater um carro roubado durante uma perseguição policial no Morumbi, zona sul de São Paulo. O jovem mantinha um casal de empresários como reféns dentro do veículo, mas ninguém ficou ferido no acidente.

Enquanto faziam patrulha no bairro, policiais militares perceberam o veículo suspeito. Além do menor ao volante, uma pessoa estava com a cabeça abaixada no banco traseiro do carro.

Ao notar que era seguido pela viatura, o rapaz acelerou. Pouco depois, ele perdeu o controle do automóvel e bateu no portão de uma residência, na esquina da Rua Santo Américo com a Rua Panonia. Um Fox que estava na garagem da casa também ficou danificado com a colisão.

Os policiais militares apreenderam o adolescente e liberaram os dois reféns. Em depoimento à polícia, o casal afirmou que havia sido rendido por três assaltantes em uma rua do Morumbi no início da noite, quando pararam o veículo num semáforo. Um dos criminosos tinha um revólver.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Cativeiro. As vítimas ainda relataram que foram levadas para um cativeiro, onde ficaram sob a mira de uma arma por cerca de duas horas. Segundo elas, um dos ladrões fez saques em caixas eletrônicos com os cartões de bancos, mas não há informações sobre o total de dinheiro levado. O Honda Accord preto conduzido pelo menor havia sido roubado antes do sequestro relâmpago também na região do Morumbi.

De acordo com a Polícia Civil, os veículos foram apreendidos para perícia e a dupla de comparsas do rapaz continuava foragida até o fim da noite de ontem.

O caso foi registrado no 33.º Distrito Policial (Pirituba) e a investigação será conduzida pelo 34.º Distrito Policial (Vila Sônia). / VICTOR VIEIRA E TIAGO DANTAS