Menor é morto a tiros, possivelmente por vítima de assalto, no Paraíso

SÃO PAULO - Um adolescente de 16 anos foi morto a tiros, na madrugada deste sábado, 31, na Rua Vergueiro com à Praça Estela Zanchetta Molina, junto ao Viaduto Paraíso, no Paraíso, na zona sul de São Paulo.

A polícia acredita que o menor, recém-saído da Fundação Casa (antiga Febem), tenha sido baleado por algum motorista por ele atacado em uma tentativa de assalto. Ferido no peito, o jovem morreu no local.

A delegada Leslie Karan Petrus, do 27º Distrito Policial, do Campo Belo, esteve no local do crime e, após conversar com os policiais que atenderam a ocorrência, repassou o caso ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).