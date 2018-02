Menor é detido após roubo de dois veículos na zona sul de SP

SÃO PAULO - Um adolescente de 17 anos, armado com um revólver calibre 38, munido com seis balas, foi apreendido, por volta das 21h30 de quinta-feira, 23, na avenida Horácio Lafer, no Itaim Bibi, zona sul de São Paulo, por policiais militares da 3ª Companhia do 23º Batalhão.

O adolescente e dois comparsas, segundo testemunhas, teriam roubado um Ford EcoSport na rua Taques Alvim, em Cidade Jardim, bairro vizinho. Na fuga, o trio teria roubado outro veículo, um Corsa Classic, já dentro do túnel Ayrton Senna, sob o rio Pinheiros.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A dupla que auxiliou o menor no roubo fugiu com os dois veículos, mas o adolescente teria deixado um dos carros após a passagem no túnel e corrido, mas acabou alcançado por policiais que faziam patrulhamento na região e foram alertados por outras testemunhas.

No bolso do adolescente, segundo a PM, havia mais seis munições. O menor foi encaminhado para o plantão do 15º Distrito Policial, do Itaim Bibi. Os outros dois assaltantes e os dois veículos continuam desaparecidos.