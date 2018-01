Menor detido pela 2ª vez praticando o mesmo crime na zona leste de SP

SÃO PAULO - O adolescente Fábio, de 16 anos, foi detido, por volta das 20h30 de quarta-feira, 31, no momento em que, ao lado de um comparsa, identificado como Felipe, de 18 anos, mantinha refém uma aposentada, de 56 anos, no interior da casa da vítima, na Rua Barão de Juparanã, na Vila Zelina, região da Vila Prudente, na zona leste de São Paulo. Após guardar o carro na garagem, a senhora foi abordada e obrigada e entrar com os criminosos na residência.

"Há um ano e meio, eu detive esse mesmo adolescente durante outro roubo aqui na mesma região. Ele ficou durante cerca de 10 meses na Fundação Casa e depois saiu. Uma pessoa que passava em frente ao imóvel estranhou a cena e ligou para o 190. Assim que eles acabaram de amarrar a vítima, nós já havíamos cercado a casa. Depois de um pouco mais de 5 minutos, eles se entregaram", relatou o tenente Palmieri, do 21º Batalhão.

Com a dupla, os PMs apreenderam dois revólveres calibre 38. Segundo o policial, a aposentada foi amarrada com uma corda de nylon encontrada pelos bandidos na casa, mas não ficou ferida. A intenção da dupla era levar eletroeletrônicos, dinheiro e fugir no carro da vítima. O caso foi registrado no 56º Distrito Policial, da Vila Prudente. Felipe foi autuado por tentativa de roubo; já o adolescente retornará para a Fundação Casa.