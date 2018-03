Menor comanda arrastão na zona sul

Em menos de uma semana, um menor de 16 anos que havia sido detido no domingo com uma moto roubada voltou a ser apreendido na noite de anteontem, após comandar um arrastão em restaurante no bairro do Campo Limpo, na zona sul de São Paulo. É o segundo caso envolvendo menor nesta semana, em que o debate sobre a redução da maioridade penal foi retomado.

Com uma arma de brinquedo, ele e dois maiores roubaram clientes, funcionários e o caixa do estabelecimento, mas acabaram detidos durante a fuga por policiais militares das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) que faziam patrulha na região. Segundo a polícia, o menor era o chefe do grupo.

Os três suspeitos chegaram ao restaurante de comida típica nordestina Feijão de Corda às 21h de anteontem. Um deles ficou no carro - um Celta preto com placa de Taboão da Serra - e os outros dois entraram. No local, um deles pediu um refrigerante e o outro foi ao banheiro. Ao retornar, anunciou o assalto. Além dos funcionários, um casal que jantava foi abordado. Os dois suspeitos levaram três celulares, dois cartões e a bolsa da garçonete Maria Oliveira Neves Miranda, de 34 anos. "Há 14 dias fui assaltada aqui. Por incrível que pareça, também foi na quinta-feira, mas a polícia não conseguiu recuperar minhas coisas", contou.

Segundo funcionários, o menor é que dava as ordens e comandava a ação. Em menos de cinco minutos, eles terminaram o assalto, encontraram o parceiro no estacionamento e fugiram. Câmeras de segurança do restaurante gravaram a ação do grupo.

Durante a fuga, na Avenida Carlos Lacerda, uma viatura se aproximou do veículo e, na altura do número 1.758, os policiais mandaram o motorista parar. Segundo a polícia, o trio confessou o roubo. Foram recuperados bolsas, celulares e cartões, além de R$ 485. Os suspeitos André Felipe Grigório de Moura, de 20 anos, e Cleiton da Silva Ribeiro, também de 20, e o menor foram encaminhados ao 89.º Distrito Policial, no Portal do Morumbi, também na zona sul..

Apreensões. De acordo com o sargento Alexandre Cirillo, da 3.ª Companhia da Rota, o menor que participou do roubo já havia sido apreendido pela polícia no último domingo com uma moto roubada. Ele foi levado até uma delegacia e, em seguida, liberado. "A gente faz apreensões de menores direto nessa região", afirma o militar. Ainda segundo Cirillo, o restaurante Feijão de Corda foi roubado seis vezes em três anos. De acordo com a Polícia Civil, o menor será encaminhado para uma unidade da Fundação Casa.