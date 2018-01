Meninos são atacados e pitbull é morto no interior de SP

Dois meninos ficaram feridos ao sofrerem ataque de um pitbull, em Ribeirão Bonito (SP), no final da tarde desta segunda-feira, 11. As vítimas, de 5 e 9 anos, são irmãos e foram socorridos com ferimentos. O mais novo foi internado na Santa Casa de São Carlos (SP), onde teve que passar por cirurgia na cabeça.

As crianças estavam na casa da babá e, quando a polícia chegou, já encontrou o cão morto. Vizinhos contaram que ouviram muitos gritos e quando chegaram ao local encontraram o cão sobre o garoto mais novo, João Vitor. Foi necessário que várias pessoas se juntassem para conseguirem conter o animal.

Testemunhas contaram que o cão foi arrastado e amarrado a uma árvore na frente da casa, mas, como estava muito agitado, teria morrido enforcado com a corda. O pitbull pertencia à babá e ficava preso no quintal, tendo se soltado e entrado na casa onde atacou as crianças.

Socorro. Francisca de Souza, avó dos meninos, contou que foi a primeira vez que eles ficaram na casa da babá, no Jardim Heliana, e que, por pouco, um dos meninos não morreu. "Foi Deus que levou aquelas pessoas para ajudar meu neto".

O garoto de 5 anos teve parte do couro cabeludo arrancado, passou por cirurgia e não tem previsão de alta. O mais velho quebrou o dedo e teve outros ferimentos, mas já está em casa. Segundo a avó, bastante traumatizado.