Menino se fere ao cair de brinquedo em parque de diversões no interior de SP

SÃO PAULO - Um menino de 7 anos caiu de um brinquedo do parque de diversões da Feira Agropecuária de Jacareí, no interior de São Paulo, na tarde deste domingo, 10. O acidente ocorreu por volta das 14 horas.

A mãe da vítima disse à polícia que pediu ao operador do brinquedo que desligasse o equipamento porque a criança estava com dificuldades para se equilibrar na cadeira. Segundo ela, o funcionário não atendeu ao pedido e, em seguida, o menino foi arremessado do brinquedo. Ele bateu contra a grade de segurança e foi levado para um hospital da cidade. A criança teve escoriações leves pelo corpo e passa bem.

Os pais do menino registraram boletim de ocorrência na Delegacia Seccional da cidade. O motivo do acidente será investigado. O brinquedo passou por perícia. O laudo deve sair em 30 dias.