Menino perde perna ao ser atropelado por trem Um menino de 8 anos teve a perna direita amputada até a coxa ao ser atropelado por um trem, ontem à tarde, na Linha 7-Rubi entre as Estações Luz e Barra Funda. O local do acidente é perto da Favela do Moinho, na Barra Funda, que pegou fogo dia 17. O menino brincava com outro garoto perto da linha do trem. Ele foi levado para o Hospital das Clínicas pelo helicóptero Águia da Polícia Militar. O hospital disse que o estado do garoto é grave, mas que ele está consciente.