Menino passa por cirurgia após ser atingido por alicate na cabeça no Rio

SÃO PAULO - O menino Simão Felipe Nascimento Coelho de Oliveira, de 12 anos, precisou passar por uma cirurgia após ter um alicate encravado na parte de trás da cabeça no último domingo, no Rio. O objeto foi arremessado por outra criança.

Após o incidente, Simão foi encaminhado ao Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, depois de passar pelo Posto de Saúde do Imbariê. A Secretaria Estadual de Saúde informou que o garoto estava lúcido.

Durante tomografia computadorizada, foi constatada uma hemorragia e por isso o garoto precisou fazer uma neurocirurgia. A criança passou por uma cirurgia craniotomia occipital esquerda com retirada do corpo estranho e drenagem do hematoma na madrugada de segunda-feira.

Segundo a secretaria, o menino passa bem e não apresentou déficit neurológico motor no pós-operatório. Ele está internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) pediátrico do hospital, consciente e lúcido.