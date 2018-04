Menino negro é expulso de restaurante, diz casal Um casal de espanhóis em férias no Brasil acusou o restaurante Nonno Paolo, no Paraíso, zona sul de São Paulo, de ter expulsado seu filho de 6 anos, adotado há dois na Etiópia. A acusação foi feita em entrevista ao portal G1. O advogado do restaurante afirmou que o menino, que não fala português, foi confundido com uma criança de rua, mas que ele saiu por conta própria após ser abordado por funcionários da casa.