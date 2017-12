Menino morre após cair do 13º andar de prédio em Taboão da Serra

SÃO PAULO - Um menino de seis anos morreu na madrugada deste sábado, 11, depois de cair do 13.º andar de um prédio em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Segundo a Polícia Militar, o edifício fica na altura do número 1.139 da Estrada Kizaemon Takeuti. A ocorrência foi registrada às 5h31.

Quando a PM chegou ao local, a criança, identificada pela polícia como Murilo (o sobrenome não foi informado), já havia morrido.

A Polícia Civil foi acionada para fazer a perícia da queda. A PM não soube informar se havia alguém com o menino no apartamento, no instante da queda.

O boletim de ocorrência do caso foi lavrado no 1.º Distrito Policial de Taboão da Serra.