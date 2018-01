Menino de 9 anos morre ao ser arrastado por enchente em Bauru

SOROCABA - Um menino de nove anos morreu na tarde de terça-feira, 15, após ser arrastado pela enchente em um córrego, em Bauru, na região noroeste do Estado de São Paulo. O garoto brincava com dois amigos em um pequeno córrego, na zona sul da cidade, quando começou a chover forte. O ribeirão se encheu de repente, e a força da água arrastou a criança. Os amigos tentaram segurá-lo, mas não conseguiram.

O Corpo de Bombeiros localizou o corpo do garoto em um vale, a 100 metros do local. Por causa do difícil acesso, o corpo teve de ser retirado com a ajuda de um helicóptero da Polícia Militar.

O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML). O sepultamento ocorre nesta quarta-feira, 16.