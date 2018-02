O corpo do menino Juan Moraes, de 11 anos, foi enterrado na manhã de ontem em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no Rio, após ter sido exumado para exames de DNA. Os testes confirmaram sua identificação. O menino sumiu no dia 20 de junho, em uma suposta troca de tiros entre PMs e traficantes na comunidade Danon. A ossada foi encontrada dez dias depois, em Belford Roxo.