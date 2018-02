Menino foge de agentes e morre atropelado Um menino de 10 anos morreu atropelado às 4h45 de ontem em operação contra o crack na Avenida Brasil, zona norte do Rio. O garoto tentou atravessar a pista correndo, ao perceber a aproximação dos agentes da Secretaria Municipal de Assistência Social. Segundo a secretaria, o jovem morava na favela da Vila Cruzeiro, a 9 km do local do acidente, e estava fora de casa havia nove dias. A mãe dele também é viciada. O secretário Adilson Pires lamentou a morte, mas afirmou que as operações vão continuar na região.