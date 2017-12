Menino é morto ao brincar com arma do pai Um garoto de 12 anos foi morto anteontem em Botucatu, no interior paulista, ao brincar com o revólver calibre 38 do pai com amigos e o irmão de 14 anos. Halysson Gonçalves de Camargo, de 34 anos, pai da vítima, foi preso por porte ilegal de arma.