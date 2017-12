Menino de nove anos morre afogado em piscina na zona leste

SÃO PAULO - Um menino de nove anos morreu nesta segunda-feira, 19, após se afogar dentro de uma piscina em um condomínio no Sapopemba, na zona leste de São Paulo. De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública, a criança estava sob os cuidados da prima do pai da vítima, uma comerciante de 66 anos. Todos os dias, o garoto era deixado no local pela manhã. À noite, depois do trabalho, o pai voltava para buscá-lo.

Segundo a pasta, por volta das 17h a criança desceu para a área da piscina dos condomínios, acompanhado da comerciante. O menino ficou na piscina das crianças até a cuidadora ter que voltar para o apartamento. Ainda segundo a secretaria, a comerciante tem uma filha com uma síndrome rara e não consegue se alimentar sozinha, por isso a mulher precisou retornar para casa.

Mas antes de sair, ela orientou o menino a ficar apenas na piscina para crianças. Testemunhas confirmaram a versão dela. Cerca de dez minutos depois de voltar para o apartamento, a comerciante recebeu um ligação no interfone e foi informada de que o garoto tinha se afogado.

Ele chegou a ser socorrido em um hospital. Na delegacia, o pai do menino classificou como "fatalidade" o afogamento do filho. O caso foi registrado como morte suspeita.