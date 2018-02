Menino de 8 anos morre ao brincar com pistola Uma criança de 8 anos morreu ontem à tarde ao brincar com uma pistola automática calibre 380 de seu pai, um agente penitenciário, em Serra Azul, cidade paulista na região de Ribeirão Preto. O menino estava em casa com um irmão de 11 anos. A mãe da criança também é agente penitenciária. Segundo a polícia, o irmão da vítima ligou para o pronto-socorro da cidade informando que o menino havia sido ferido e estava caído na garagem de casa. O garoto morreu na hora.