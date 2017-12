Menino de 6 anos morre ao ser esquecido no carro pela tia

SANTOS - Um menino de 6 anos morreu nesta sexta-feira, 6, após ser esquecido por mais de 9 horas no interior de um carro no estacionamento de uma escola do Serviço Social da Indústria (Sesi), na Avenida Nossa Senhora de Fátima, em Santos. A criança foi esquecida pela tia, que trabalha no local.

A funcionária chegou às 7 horas no estabelecimento e só se lembrou do sobrinho, que dormia no banco traseiro do carro, um Fiat Doblò, às 16h30, quando já estava próximo do fim do expediente da escola.

Muito abalada, a tia contou à Polícia Civil que o esquecimento aconteceu porque, junto com o sobrinho estudava o seu filho, que nesta sexta não foi à escola. Como o garoto estava sonolento, ela nem se lembrou que ele estava no carro. O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram chamados e constataram a morte por asfixia.

Assim que foram avisados, os pais do menino chegaram rapidamente ao local, onde permaneceram por mais de duas horas prestando informações à polícia. A mãe estava em estado de choque. A ocorrência foi registrada no 5.º DP de Santos.

Outros casos. No fim do ano passado, houve pelo menos três casos desse tipo. Em Belo Horizonte, uma menina de 2 anos foi esquecida pela mãe e morreu depois de ter ficado por cinco horas trancada no veículo, na Pampulha. Em São Bernardo, na Grande São Paulo, uma criança de 2 anos e 4 meses também morreu depois de ser esquecida pelo pai. No Rio, a dona de uma van de transporte escolar foi a um salão fazer as unhas, deixando intencionalmente um menino de 2 anos no veículo.