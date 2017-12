Menino de 5 anos morre decapitado por trem ao correr atrás de pipa em São Roque

SÃO PAULO - Uma criança de 5 anos morreu ao ser atropelada por um trem enquanto brincava próximo a uma linha férrea na área rural do município de São Roque, no interior de São Paulo, nesta quinta-feira, 14. Conforme a Delegacia Geral de Polícia da cidade, o menino Danilo Fernandes da Costa Silva estava às margens dos trilhos com um irmão, de 8 anos, e atravessou os trilhos correndo para tentar pegar uma pipa. Ele morreu decapitado no local do acidente.

O irmão correu para pedir socorro e pessoas que passavam perto do local acionaram a polícia. Os trilhos ficam a cerca de 800 metros da escola onde a criança estudava, disse a polícia. A mãe acreditava que os meninos estivessem em aula no horário, no final da manhã desta quinta.

A empresa Rumo, responsável pelos trens de cargas que transitam na região, informou aos policiais que o maquinista não teve tempo de ver o menino e parar o veículo. A composição que estava estacionada perto do local tinha acabado de iniciar viagem.