Menino de 3 anos morre após ser picado por escorpião em Limeira

SOROCABA - Um menino de 3 anos morreu no sábado, 28, em decorrência de uma picada de escorpião, em Limeira, no interior de São Paulo. O acidente aconteceu no último dia 11 e, desde então, a criança estava internada na Santa Casa da cidade. O paciente havia sido transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica.

O hospital informou que a vítima já estava sob investigação de morte encefálica, em razão do prolongamento do estado de coma, quando o óbito foi constatado.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o menino foi atacado por um escorpião-amarelo, cujo veneno tem atuação rápida e de efeitos mais severos. O ataque teria acontecido em sua própria casa.

A criança chegou a receber o soro antiescorpiônico produzido pelo Instituto Butantã, mas não reagiu. O corpo da criança foi sepultado neste domingo, 29. Somente neste ano, foram notificados 140 acidentes com escorpião em Limeira. No ano passado, mais seco e quente, foram 416.