Menino de 3 anos fica trancado em creche em Vinhedo-SP

Priscila Trindade, do estadao.com.br,

Um menino de 3 anos foi encontrado sozinho pela mãe na tarde de quarta-feira, 3, em uma creche municipal de Vinhedo, no interior de São Paulo.

A mãe do garoto, uma auxiliar de produção, de 23 anos, foi buscar o filho no centro de educação infantil quando foi informada por uma funcionária de que não havia mais crianças no local. Ela procurou pelo filho na casa de parentes e amigos, sem sucesso.

Em seguida, ela retornou para a creche, onde escutou o choro do menino. Ele estava preso na sala onde estuda por cerca de 40 minutos. A mãe pulou o portão e quebrou um dos vidros do local para socorrer a criança. A Guarda Municipal foi acionada. A polícia abriu inquérito para apurar o caso.